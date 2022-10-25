Ekimde güven endeksi artışa geçti

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksinin ekimde bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 ve inşaat sektöründe yüzde 2,8 arttığını duyurdu.

TÜİK, ekim ayı 2022 Ekim ayını kapsayan Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Buna göre ekim ayında güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,8 artış yaşadı.