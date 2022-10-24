MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef'te elenen isim...

Oldukça aromalı bir baharat olan taze fesleğen ile son yemeğini yapan isim bu gece MasterChef Türkiye yarışmasına veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından değerlendirilen yarışmacılar dokunulmazlığı almak ve elenmemek için kıyasıya bir mücadele etti. İşte 23 Ekim Pazar MasterChef'te yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim...MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef'te jüri üyelerinin kararı ile yarışmaya veda ederek elenen isim Atike oldu.MASTERCHEF ELEME OYUNUNDA KİM BİRİNCİ OLDU?MasterChef eleme oyununda Tayfun birinci oldu. Fatmanur ise ikinci olarak yarışmaya devam etmeye hak kazandı.22 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te rakiplerini eleyerek finale yükselen Barış ve Metin büyük ödülü kazanmak için tezgah başındaydı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı Barış oldu.