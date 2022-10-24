Gara'da 3 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri teröristlerin sonunu getirmekte kararlı...Bu kapsamda yapılan operasyonlarda PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.Son olarak sevindirici bir haber de Irak'ın kuzeyinden geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin haberi "Ara, Bul, Yok Et!" sözleriyle duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."