CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ile 21 yönetim kurulu üyesi partideki görevlerinden istifa etti. Geçen hafta ise CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etmişti.

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ile 21 yönetim kurulu üyesi partideki görevlerinden istifa etti.Gündüz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde Tekirdağ İl Başkanlığı yönetim kurulundaki 18 üyenin topluca aynı gün istifa ederek, il yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrendiklerini ve kınadıklarını söyledi.Kendisine çıkar sağlamaya çalışan kişilerin partiye zarar verdiğini ileri süren Gündüz,diye konuştu.Gündüz, CHP Süleymanpaşa İlçe Yönetimi olarakkayıtsız kalamayacaklarının altını çizdi.Geçen hafta ise CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etmişti.