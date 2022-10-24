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BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,2'yle bilişim oldu.

Ekleme: 24.10.2022 - 10:31 Güncelleme: 24.10.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,87 artarak 3.934,63 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı geçen hafta genelinde ise yüzde 8,48 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Cuma günü The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de para politikasında şahin adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceğini, Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Daly'nin açıklamalarının ardından daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri 50 baz puana evrildi. Banka'nın kasım toplantısında faizleri 75 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin ise korunduğu görüldü.

Siyasi gelişmeler takip ediliyor
Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yoğunlaşacak bilanço dönemi dolayısıyla hisse bazlı oynaklığın da artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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