  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ampute Milli Takımı THY’nin misafiri oldu

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Angola’yı yenip Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Türk Hava Yolları’nın (THY) misafiri oldu.

Ekleme: 24.10.2022 - 14:51 Güncelleme: 24.10.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Ampute Milli Takımı THY’nin misafiri oldu
THY'nin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri tarafından ağırlanan milli sporcular ve teknik heyete aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin mil hediye edildi.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr Ahmet Bolat, Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek "THY olarak onların dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'BizimÇocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.



ZİRVEDE KALMAK İSTİYORUZ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise son dünya şampiyonu Angola'nın elinden 'sizden daha çok çalıştık ve sizden daha çok hak ediyoruz' diye kupayı aldıklarını ifade ederek "Sportif anlamda da 'dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur' sloganı ile çıktığımız yolda zirvedeyiz ve huzurluyuz. 2026 Dünya Kupası öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası var. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonasına, bu saatten sonra kupaya olağanüstü bir durum olmadıkça talibiz. 2026'da aynı senaryo ile dünya kupasını üst üste 2 defa alıp, sonrasında 2030'da da Allah nasip ederse 3 olursa artık net bir başarı olur'' ifadelerini kullandı.
CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi
Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
PKK ve FETÖ Köln’de el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı
Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü
Başkan Erdoğan, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı’nda gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak