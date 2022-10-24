Ampute Milli Takımı THY’nin misafiri oldu

THY'nin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri tarafından ağırlanan milli sporcular ve teknik heyete aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin mil hediye edildi.DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZDüzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr Ahmet Bolat, Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek "THY olarak onların dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'BizimÇocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.ZİRVEDE KALMAK İSTİYORUZTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise son dünya şampiyonu Angola'nın elinden 'sizden daha çok çalıştık ve sizden daha çok hak ediyoruz' diye kupayı aldıklarını ifade ederek "Sportif anlamda da 'dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur' sloganı ile çıktığımız yolda zirvedeyiz ve huzurluyuz. 2026 Dünya Kupası öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası var. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonasına, bu saatten sonra kupaya olağanüstü bir durum olmadıkça talibiz. 2026'da aynı senaryo ile dünya kupasını üst üste 2 defa alıp, sonrasında 2030'da da Allah nasip ederse 3 olursa artık net bir başarı olur'' ifadelerini kullandı.