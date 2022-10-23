Osmaniye'de orman yangını

Düziçi ilçesindeki sarp arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karadan müdahalenin mümkün olmadığı alana, havadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Yeşildere Köyü Ağalar bölgesinde orman yangını çıktı.Saat 13.00 sularında başlayan yangının nedeni henüz tespit edilemedi.Yangın sırasında, dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi.Sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahale edemediği yangına helikopterlerle havadan müdahale edilmeye başlandı.