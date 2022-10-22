FETÖ operasyonu: 9 tutuklu

Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 18 Ekim'de 59 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5'i kadın 35 şüpheli gözaltına alındı.YÜKSEK MİKTARDA PARAAdreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda Türk lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlana zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 35 şüpheliden 9 kişi tutuklanırken 2 kişi ev hapsi, 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.