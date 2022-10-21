'Pençe-Kilit'te yaralanan asker şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim´de yaralandı.DHA'da yer alan habere göre Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu.Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi.Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.