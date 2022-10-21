'Pençe-Kilit'te yaralanan asker şehit oldu!
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu
Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim´de yaralandı.
BUGÜN SABAH ŞEHİT OLDU
DHA'da yer alan habere göre Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu.
AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi.
ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
BUGÜN SABAH ŞEHİT OLDU
DHA'da yer alan habere göre Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu.
AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi.
ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.