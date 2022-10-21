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Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı" sorusu otomobil sahipleri tarafından merak ediliyor. "21 Ekim 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL" internette en çok aratılan sorular arasında. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Ekleme: 21.10.2022 - 11:23 Güncelleme: 21.10.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin ve motorinde 21 Ekim Cuma günü indirime gidilmesi bekleniyor. Güncel olarak 27 TL dolayında olan motorine indirim yolu gözüktü.

Brent petrol 92,48 dolar seviyesine gerilerken, motorine sevindirici bir haber geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20.63 TL,

Motorin (mazot) fiyatı 27,43 TL,

LPG fiyatı 10,73 TL.

ANKARA

Benzin litre fiyatı 20.77 TL,

Motorin fiyatı 27,55 TL,

LPG fiyatı 11 TL.

İZMİR

Benzin fiyatı 20.76 TL,

Motorin fiyatı 27,52 TL,

LPG fiyatı 10,73 TL.
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Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

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