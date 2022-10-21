  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KPSS sonuçları açıklandı

2022 KPSS sonuçları açıklandı.

KPSS sonuçları açıklandı
Ekleme: 21.10.2022 - 12:40 Güncelleme: 21.10.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
KPSS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS sonuçlarını ilan etti.

KPSS lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de düzenlenmişti.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS sonuçları belli oldu
ÖSYM'den yapılan açıklamada, '18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi.

46 numaralı sorunun doğru cevabı B olarak düzeltildi
Cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun 'A' olarak verilen doğru cevabının 'B' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı.' denildi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
Bakan Akar, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası'na yanıt verdi: Yargı önünde hesap verecekler
Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
KPSS sonuçları açıklandı
Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu! TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın ihanet diline tepki
Bölücü ve hain terör örgütüne operasyon! Sözde 'savaşçı'ları yakalandı
Yunan spikerin yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı
Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi
Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
CHP'den Adana'da ikinci fiyasko! Tamamlanmayan yurdun açılışı yapıldı...
Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Kılıçdaroğlu'nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
TBMM'de 'vicdansız' kavgası! HDP'li Gergerlioğlu'nun konuşmasına AK Parti ve MHP'den tepki...
Binali Yıldırım kaza geçirdi: Hayati tehlike durumu yok
İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki
Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.