MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır

Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi başarıyla sürüyor.Yurt içi ve sınır bölgelerindeki operasyonlardan iyi haberler gelmeye devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanmakla suçlandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in terör örgütlerine yönelik kırsalda düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iftiralarına ise sert bir dille yanıt verdi.Resmi siteden yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." denildi.Yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir.Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “kimyasal silah” kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında; sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir.Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur.Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.