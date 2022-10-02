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Şanlıurfa’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 2.10.2022 - 10:26 Güncelleme: 2.10.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü şarampole devrildiMehmet B. idaresindeki 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü ile Behçet D. kontrolündeki 34 BLB 224 plakalı saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

25 yaralı
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturulacak
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

İHA'nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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