Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde merkez üssü olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevresinde de hissedildi.
Muğla'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, depremin ayrıntıları paylaşıldı.
4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD'ta yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.