Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen 4 yeni bölgede sıkıyönetim ilan etti. Rusya liderinin ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladığı ifade edildi.8 BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞIKararnamede Ukrayna'ya bitişik sekiz bölgeye giriş ve çıkışı kısıtlayan bir madde var. Tedbirlerin tamamı Ukrayna'ya yakın olan güneydeki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk ve Rostov bölgeleri ile Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım ve Sivastopol bölgeleri için geçerli.ÖZEL BİR KONSEY KURULACAKPutin, Günvelik Konseyi üyelerine televizyondan seslenerek Moskova'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını artırmak için Rusya'nın bölgeleriyle birlikte çalışmak üzere Başbakan Mihail Mişustin başkanlığından özel bir koordinasyon konseyi kurma talimatı verdi."KARMAŞIK MESELELERİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"Putin ayrıca, ekonomi, sanatın ve üretimin istikrarını artıracağını dile getirececek, "Rusya için güvenilir bir gelecek, halkımızın geleceği için çok büyük ölçekli karmaşık meseleleri çözmek için uğraşıyoruz" dedi.HERSON'DA OLASI SALDIRIReuters'ta yer alan habere göre ise Rus yetkililer bu sabah Herson'daki sivillerin Ukrayna tarafından gelecek bir saldırı ihtimali nedeniyle bölgesini terk etmesini istedi.