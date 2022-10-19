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Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor

Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Ekleme: 19.10.2022 - 10:50 Güncelleme: 19.10.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi. Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı. Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı. Ekonomi Bakanı için 'Bruno Le Maire maaşını bize ver' yazılı pankartlar taşıdı.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor

ALMANYA
Alman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti. Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu. Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor. Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi. Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor

BELÇİKA
Belçika'da da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi. Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu. Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
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