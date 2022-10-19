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Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple'ın çok daha güçlü Apple TV 4K'yi duyurmasının ardından, eski bir model rafa kaldırıldı. Apple TV HD satışı durduruldu.

Ekleme: 19.10.2022 - 14:44 Güncelleme: 19.10.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!
Teknoloji devi Apple, eski nesil cihazlarını rafa kaldırmaya başladı. Geçen dönemde üçüncü nesil Apple TV 4K'yi duyuran şirket, Apple TV HD'nin satışını tamamen sonlandırdı. Daha önce online mağazada sunulan ürün, şu an itibarıyla satın alınabilir durumda değil.

APPLE TV HD SATIŞTAN KALDIRILDI

İlk olarak 2015 yılında çıkış yapan Apple TV HD, günümüz şartlarına ayak uydurmayı başaramadı.

Gelişmiş Siri asistan desteği almış olsa bile 2160p (4K) çözünürlük desteği sunamadığı için Apple tarafından geri plana atıldı. Online Apple Store mağazasından da sessiz sedasız bir şekilde kaldırıldı.

İLK ÇIKTIĞINDA 149 DOLARDI

2015'te 149 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulan Apple TV HD, evi çok daha akıllı hale getirmeyi hedefliyordu. Apple'ın lansmandaki açıklamasına göre bu ürün ile “şarkılar çalabilir, oyunlar oynayabilir ve hepsini büyük bir ekranda gerçekleştirebilirsiniz.”

Yedi yaşındaki Apple TV HD'nin hala 149 dolarlık fiyat etiketiyle satıldığını düşünürsek, Apple'ın bu kararı alması şaşırtıcı değil gibi duruyor. Üçüncü nesil Apple TV 4K de 129 dolar (Türkiye'de 3599 TL) fiyatla satılıyor.

EĞER İNTERNET BAĞLANTISI İSTİYORSANIZ...

Yine de Apple'ın bazı “hilelerini” göz ardı etmemek lazım. Yeni Apple TV 4K'nin 64GB'lık versiyonu Ethernet veya Thread ağ desteği içermiyor. Yani internet bağlantısı istiyorsanız 128GB'lık sürümü almanız ve 149 dolar (Türkiye'de 3999 TL) ödemek zorundasınız.

Apple'ın akıllı ev teknolojileri sektöründeki önemli ürünlerinden biri olan Apple TV 4K, diğer teknolojik aksesuarlara bağlanarak kullanılabiliyor. Ayrıca Apple Arcade veya Apple TV+ gibi uygulamaları da destekliyor.
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