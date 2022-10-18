Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.