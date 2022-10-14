  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’da mobilya imalathanesinde çıkan ve zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekleme: 14.10.2022 - 14:49 Güncelleme: 14.10.2022 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın
Yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Demir masa ve sandalye imalatı yapılan atölyenin üst katındaki boyahanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangının çalışanlar yemek molasındayken çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Olumlu sonuçlanması için gayret ediyoruz, alternatifler var
CHP'de savaş! CHP'li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!