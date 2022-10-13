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Başakşehir'de katil komşu yakalandı!

Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan komşusu Aysel Kübra Yılmaz(26)'ı ağır yaralayan, annesi Hacer Yılmaz(50)'ı öldüren şüpheli Serdar A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ekleme: 13.10.2022 - 10:08 Güncelleme: 13.10.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir'de katil komşu yakalandı!
Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan komşusu Aysel Kübra Yılmaz(26)'ı ağır yaralayan, annesi Hacer Yılmaz(50)'ı öldüren şüpheli Serdar A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ANNE KIZ SOKAK ORTASINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ziya Gökalp Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, 1 Ekim Cumartasi saat 00.22'de meydana gelen olayda, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Ard arda tetiğe basan şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

ŞÜPHELİ SAPLANTILI AŞIK KOMŞU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı olarak hastanede tedavi gören Aysel Kübra Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın komşuları Serdar A.(42) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak, karşılık göremeyince zaman zaman sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Aysel Kübra Yılmaz'ın şikayeti üzerine Serdar A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Polis yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli Serdar A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlenirken. sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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