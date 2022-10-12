Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi

Türkiye seçim atmosferine girdi.Muhalefette ise cumhurbaşkanlığı konusunda belirsizlik sürüyor.Özellikle 6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı konusunda tereddütler her fırsatta göze çarpıyor.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarını topladı.Akşener, geçen haftaki genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan kurultay kararının ardından ilk kez il başkanlarıyla buluşurken toplantıda ana gündem maddesini ilçe ve il kongreleriydi.Akşener kongre öncesinde mahallelerdeki delege seçimlerine özen gösterilmesini ve kongrelerin de şölen havasında geçmesini istedi.Diğer yandan toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi.Cumhuriyet'in haberine göre İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı ağaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, 'Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz'' ifadelerini kullandı.Akşener Kılıçdardaroğlu'nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorum yaptı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakan Akşener, sık sık 'kazanacak aday' çıkışları ile uyarılar yapıyordu.Toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı karşısında kesin bir destek imasında bulunmaması dikkat çekti.