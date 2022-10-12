  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında bugüne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

Ekleme: 12.10.2022 - 16:16 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında 159 bin 60 başvuru yapıldı.

Uygulamanın başladığını günden bu güne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı yasal şartları oluşturduğunun belirlenmesi üzerine silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

İLK 24 SAATTE 4 BİN 104 BAŞVURU ALINDI

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı. Bugüne kadar ise toplam 159 bin 60 başvuru yapıldı, bu başvurulardan 131 bini karara bağlandı.

Yasal şartları oluşturduğu belirlenen 17 bin 500 sabıka ve arşiv kaydı başka bir başvuruya ve evrak getirme zorunluğuna gerek duyulmadan silindi. Ayrıca bin kişinin adli sicil kaydında da düzeltme yapıldı.

UYGULAMA SAYESİNDE VATANDAŞLARIN ANKARA'YA GELME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'
Putin'den Avrupa'ya enerji sevkiyatına yeşil ışık
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim
ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!
Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Ağustos ayının sanayi üretim rakamları açıklandı
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!