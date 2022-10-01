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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 1.10.2022 - 12:12 Güncelleme: 1.10.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiriyor. Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde İHA'lar tespit çalışmaları yaparken savaş uçakları ise teröristleri inlerine gömüyor. Birçok mühimmat ve mağara imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı yeni bir operasyonun sonucu paylaştı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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