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Tuzla'daki tren kazası: Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak

Tuzla'daki tren kazası: Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak

İstanbul Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:02
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:04
Tuzla'daki tren kazası: Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak

Tuzla'daki tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı bilgisi edinildi.

Ayrıca kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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