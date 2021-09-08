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Tunç Soyer'in kaçak villasına CHP'li belediye koruması!

Tunç Soyer'in kaçak villasına CHP'li belediye koruması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ait villaya, alınan iznin dışına çıkılarak yapılan kaçak yapılar nedeniyle para cezası kesilmişti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak yapıların 3 ay içinde yıkılmasına yönelik resmi yazı göndermesine rağmen, aradan geçen zamanda CHP’li Seferihisar Belediyesi hiçbir işlem yapmadı.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:44
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:54
Tunç Soyer'in kaçak villasına CHP'li belediye koruması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'zeytin sıkma ve işleme tesisi, bakıcı evi ve sulama havuzu' yapmak amacıyla izin aldığı zeytinliğe, havuzlu villa inşa ettikleri ortaya çıkmıştı.

TESİS DIŞINDA HER ŞEY VAR

Yeni Asır'ın haberine göre, havuzun etrafında bulunan 75 metrekarelik kısımda projesinde yer almamasına rağmen barbekü benzeri yapı ile dinlenme alanı yapıldığı ve etrafının taş duvar ile çevrildiği tespit edilmişti.

Ayrıca, terasın kuzey kısmına duvar örüldüğü, projesinde bulunmamasına rağmen terasların altında bulunan kısımların duvarla kapatıldığı belirlenmişti.

ÜÇ AY İÇİNDE YIKIM KARARI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı inceleme sonrası 455 TL idari para cezası kesmişti. Soyer çiftinin bu parayı ödediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kaçak yapılan yerlerin 3 ay içinde yıkılması için Seferihisar Belediyesi'ne yazı göndermişti.

BELEDİYE HİÇBİR İŞLEM YAPMADI

Habere göre Seferihisar Belediyesi, yıkım kararına rağmen kaçak yapılar için aradan geçen zamana rağmen hiçbir işlem yapmadı. Belediyenin gönderilen yazıya cevap da vermediği iddia ediliyor.

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