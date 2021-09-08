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Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası!

Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası!

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü bildiriliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:41
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:59
Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası!

Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü iddia edildi. Bölgeye ihbar üzerine ekipler sevk edilirken yapılan çalışmalar ve drone izlemeleri neticesinde kaza bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı.

PAMUKOVA GÖKGÖZ MAHALLESİNDE UÇAK DÜŞTÜ İDDİASI!

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü iddia edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN İHBARI ÇIKTI! EKİPLER KAZAYA DAİR BİR BULGUYA RASTLAMADI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.
Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi'ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.


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