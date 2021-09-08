Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'yi hedef alan provokatif eylemlerine devam ediyor. Sık sık Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili saldırgan ifadeler kullanarak suçlamalarda bulunan Rum Kesimi, bir kez daha çirkin bir provokasyona imza attı.



ATATÜRK'ÜN ANLATILDIĞI SAYFAYI YIRTTILAR



Rum basınında yer alan haberlere göre Rum Kesimi Eğitim Bakanlığı, orta eğitim kurumlarında okutulan İngilizce kitabında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait bölümlerin yırtılmasına yönelik bir talimatta bulundu.



Oxford Discover Futures 3 Workbook isimli kitapta, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye'nin en büyük kahramanı' başlığıyla yer aldığı kitapta bulunan bu sayfanın, yeni eğitim-öğretim döneminde yer almaması için öğretmenlere 'Bu sayfayı yırtın' baskısında bulundu.







ÖĞRETMENLERE BAKANLIK BASKISI



Sigmalive'in haberine göre, öğretmenlere 'acil' vurgusuyla mail olarak gönderilen yeni genelge, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Haberin sosyal medya aracılığıyla yayılmasının ardında Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan açıklama talep etti.



Hacisavvas,yaptığı açıklamada 'Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim.' ifadelerini kullandı.



Tepki gösteren isimler arasında, Rum vekil de vardı. Emekçi Halkın İlerici Partis (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou, habere sert tepki gösterdi. Damianou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında 'Ve eğitim bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti' yorumunda bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'DAN TEPKİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde öğretmenlere gönderilen 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesine tepki göstererek, 'Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum.' dedi.



Tatar, Ercan Havalimanı'nda Türkiye ziyareti ve Rum kesiminde Eğitim Bakanlığının, ortaöğretim öğretmenlerinden, 'Oxford Discover Futures 3 Workbook' isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümü 'yırtmaları' yönünde talimat içeren genelge göndermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



'BÜTÜN DÜNYA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN NASIL BÜYÜK BİR KOMUTAN VE LİDER OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR'



Cumhurbaşkanı Tatar, 'Bizim için önemli olan, Türkiye'nin de verdiği tam destekle, yan yana yaşayan, egemen eşit temelde iki ayrı devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olacağı noktasındaki pozisyonumuzdur. Bu pozisyonumuz açık ve nettir, bundan geri adım atmamız söz konusu değildir.' dedi.



Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığının, ortaöğretim öğretmenlerinden, 'Oxford Discover Futures 3 Workbook' isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfayı 'yırtmaları' yönünde talimat içeren genelge göndermesiyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Tatar, şunları söyledi.



'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum.'



Tatar, tarih kitapları meselesiyle ilgili konunun 2004'teki Annan Planı öncesine kadar gittiğini söyledi.



KKTC'deki yöneticilerin, Annan Planı sonrasında tarih kitaplarındaki ilgili konuları yumuşattığını vurgulayan Tatar, bu kapsamda gerçek tarihin 'yumuşatılması veya gizlenmesi' hedefiyle yanlışlar yapıldığını söyledi.