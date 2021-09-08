Paşinyan'dan Tarihi 'R' 'Türkiye İle Diyaloğa Hazırız'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen hükümet toplantısında Türkiye ile ilişkilere değindi.



Paşinyan, Türkiye ile diyalog fırsatı gördüklerini ve buna hazır olduklarını ifade etti.



DİYALOĞA HAZIRIZ



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan-Türkiye demir yolu ve kara yollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız.” dedi.



“BÖLGEMİZİ BİR KAVŞAK HALİNE GETİRMEKTEN BAHSEDİYORUZ”



Bu süreçte Rusya’nın aktif desteğe istekli olduğunu belirten Paşinyan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD'nin de bu süreçle ilgilendiğini belirterek, "Genel olarak bölgemizi batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan bir kavşak haline getirmekten bahsediyoruz." dedi.



“BARIŞ VE İSTİKRAR UZUN VADELİ STRATEJİMİZDİR”



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bölgedeki barış ve istikrar bizim uzun vadeli stratejimizdir. Kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz. Barış, istikrar ve iş birliğinin ilan edilebilmesi kolay ve arzu edilen hedeflerdir. Ancak bunların gerçekleşmesi makul, pragmatik çabalar gerektirir ve Ermenistan da bu tür çabalara hazırdır."