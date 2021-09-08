USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,42 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Güncel
Paşinyan'dan Tarihi 'R' 'Türkiye İle Diyaloğa Hazırız'

Paşinyan'dan Tarihi 'R' 'Türkiye İle Diyaloğa Hazırız'

Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini onarabilmek için üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:11
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:12
Paşinyan'dan Tarihi 'R' 'Türkiye İle Diyaloğa Hazırız'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen hükümet toplantısında Türkiye ile ilişkilere değindi.

Paşinyan, Türkiye ile diyalog fırsatı gördüklerini ve buna hazır olduklarını ifade etti.

DİYALOĞA HAZIRIZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan-Türkiye demir yolu ve kara yollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız.” dedi.

“BÖLGEMİZİ BİR KAVŞAK HALİNE GETİRMEKTEN BAHSEDİYORUZ”

Bu süreçte Rusya’nın aktif desteğe istekli olduğunu belirten Paşinyan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD'nin de bu süreçle ilgilendiğini belirterek, "Genel olarak bölgemizi batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan bir kavşak haline getirmekten bahsediyoruz." dedi.

“BARIŞ VE İSTİKRAR UZUN VADELİ STRATEJİMİZDİR”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bölgedeki barış ve istikrar bizim uzun vadeli stratejimizdir. Kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz. Barış, istikrar ve iş birliğinin ilan edilebilmesi kolay ve arzu edilen hedeflerdir. Ancak bunların gerçekleşmesi makul, pragmatik çabalar gerektirir ve Ermenistan da bu tür çabalara hazırdır."


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı