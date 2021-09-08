MSB açıkladı: 17 terörist etkisiz!

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde kuş uçurtmuyor, inlerine girdiği teröristleri bir bir yok ediyor.



PKK'YA AĞIR DARBE



Fırat Kalkanı bölgesinde icra edilen son operasyon da başarıyla sonuçlandı.



Kahraman komandolar, PKK'ya yine ağır bir darbe daha vurmuş oldu.



17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hâle getirildiği duyurulmuştu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.' ifadelerine yer verildi.



