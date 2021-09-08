MSB açıkladı: 17 terörist etkisiz!

Türk askerine saldırı hazırlığı yapan 13 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde kuş uçurtmuyor, inlerine girdiği teröristleri bir bir yok ediyor.
PKK'YA AĞIR DARBE
Fırat Kalkanı bölgesinde icra edilen son operasyon da başarıyla sonuçlandı.
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17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hâle getirildiği duyurulmuştu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.' ifadelerine yer verildi.