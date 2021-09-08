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Kullanıcılar Dikkat! Mesajlar Okunuyor!

Kullanıcılar Dikkat! Mesajlar Okunuyor!

ProPublica şirketi tarafından yapılan yeni rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp'taki mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini iddia ediyor. Ayrıca özel yazılımlar sayesinde bu mesajlara erişildiği de belirtilenler arasında. Ek olarak Facebook'un mesajların görüntülenebilmesi için birçok farklı noktada 1000'den fazla sözleşmeli personeli olduğunun altı çiziliyor

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:32
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:42
Kullanıcılar Dikkat! Mesajlar Okunuyor!

New York merkezli ProPublica şirketinin yayınladığı yeni rapor, WhatsApp çatı şirketi olan Facebook'un kullanıcı verilerine eriştiğini iddia ediyor. Yani aslında Uçtan Uca Şifreleme sistemi söz konusu Facebook olduğunda devre dışı kalıyor gibi görünüyor.

Normal şartlarda Uçtan Uca Şifreleme sistemi doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında bir bağlantı sağlıyor. Yani araya sızmak ve verilere erişmek isteyenlere fırsat verilmiyor. Fakat ne yazık ki iddialar tam tersi yönünde.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 3 yıl önce bir açıklama yaparak WhatsApp'ta içerikleri görmediklerini belirtmiş ve kapsamlı bir açıklama yapmıştı. Fakat ProPublica'nın paylaştığı detaylar ise şu şekilde:

"WhatsApp'ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez." İfadeleri doğru değil. WhatsApp'ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas'ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000'den fazla sözleşmeli çalışanı var.
Ayrıca bu noktada uygunsuz olarak işaretlenen WhatsApp mesajlarının görüntülenmesi için çeşitli yazılımlar kullanıldığı da özellikle belirtiliyor.


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