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Kahreden Haber! Ders Dinlerken Fenalaştı...

Kahreden Haber! Ders Dinlerken Fenalaştı...

Antalya'da 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki genç, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve baba ise güçlükle ayakta durdu. Gencin okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:07
Kahreden Haber! Ders Dinlerken Fenalaştı...

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydan geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
BEĞENDİM

Anne ve baba ayakta durmakta zorlandı

Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi.




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