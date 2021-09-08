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İstanbul'da otobüs kuyruğu metrelerce uzadı! Vatandaş çileden çıktı! CHP'li İBB bunu da eline yüzüne bulaştırdı!

İstanbul'da otobüs kuyruğu metrelerce uzadı! Vatandaş çileden çıktı! CHP'li İBB bunu da eline yüzüne bulaştırdı!

Son zamanlarda İETT otobüslerinin arızalanması, vatandaşların geç gelen otobüsler sebebiyle mağdur olması derken İstanbul'da ulaşım krizi sürüyor. CHP'li İBB'nin halkı mağdur ettiği görüntülere ise bir yenisi eklendi. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:33
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
İstanbul'da otobüs kuyruğu metrelerce uzadı! Vatandaş çileden çıktı! CHP'li İBB bunu da eline yüzüne bulaştırdı!

CHP'li İBB ulaşım skandalları ile vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor.

İETT otobüslerinin arızalanası sebebiyle otobüsleri yolcuların ittiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Koronavirüsle mücadele döneminde de otobüslerin sefer sayılarının az olması ya da seferlerin iptal edilmesi vatandaşı mağdur eden konulardan biriydi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım sebebiyle yaşanan aksaklıklara çözüm bulmaması bir yana zam yapmış olması bardağı taşıran son damla olmuştu.

OTOBÜS KUYRUĞU METRELERCE UZADI

Bugün İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde bir vatandaşın çektiği videoda, otobüs durağında bekleyen yolcuların metrelerce sıralandığı görüldü. Saatlerce otobüsün gelmesini bekleyen yüzlerce kişi çileden çıktı.






Ekrem İmamoğlu Skandalları


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