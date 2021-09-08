İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu! Vatandaşlar yine çile çekti

CHP yönetimindeki İBB'de gün geçmiyor ki bir vukuat olmasın. İETT araçlarının bakım ve onarımında her gün sıkıntı yaşanırken vatandaşlar deliye dönmüş durumda. Daha önce bozulan otobüsleri elleriyle iten vatandaşlar şimdi de tramvay sorunuyla karşılaştı. İstanbul'un Aksaray ilçesinde yaşanan tramvay kazası sonrası yolcular zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin izdiham içinde toplu taşıma kullandığı anları hatırlattı.



CHP HEP AYNI



İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.



Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.



İŞ YOK LAF ÇOK



Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görülmüştü.



HİNDİSTAN MİSALİ



Bugün de yeni bir vukuat Aksaray'da yaşandı. İstanbul Aksaray'da yaşanan tramvay kazası sonrası istasyonları dolduran yolcular yine çile çekti. Vatandaşların çektiği fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin toplu taşıma kullandığı izdiham içindeki anları anımsattı.



İMAMOĞLU'NDAN ŞOFÖRLERE TEHDİT



CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.



Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.



TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEM ÇÖKTÜ



AK Parti, İBB'yi yönettiği dönemde İstanbul ulaşımının bugününe değil geleceğine yatırım yapmıştı. Şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülmüş ulaşımda toplu taşıma kaynaklı aksamaların önüne geçilmişti.



İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi ise tıkır tıkır işleyen sistemi devam ettirememekle kalmayıp, yolcuların güvenliğini de hiçe saydı.