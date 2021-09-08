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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rum Kesimi'nde okullarda okutulan ders kitaplarından Atatürk sayfasının yırtılmasına talimatına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." de

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:36
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rum Kesimi'nde okullarda okutulan ders kitaplarında Atatürk ile ilgili sayfaların yırtılmasına çok sert tepki gösterdi.

'BU ÇAĞDIŞI, DÜŞMANCA TAVIR KABUL EDİLEMEZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.' ifadelerine yer verildi.


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