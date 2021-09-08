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Cumhuriyet'ten algı kokan seviyesiz habercilik! Elektriğe zam yalanını manşete alıp İBB'nin su zammını gölgelediler

Cumhuriyet'ten algı kokan seviyesiz habercilik! Elektriğe zam yalanını manşete alıp İBB'nin su zammını gölgelediler

CHP yanlısı Cumhuriyet, aldığı fonların karşılığını verdi. "Elektrik faturaları çarpacak" başlığıyla uydurma bir zam haberini gerçekmiş gibi gazetenin en ön sayfasında manşetine alan Cumhuriyet, olmayan elektrik zammı üzerinden algı yarattı. Aynı Cumhuriyet, İBB'nin suya zam haberini ise perdeleyerek 4. sayfadan verdi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:08
Cumhuriyet'ten algı kokan seviyesiz habercilik! Elektriğe zam yalanını manşete alıp İBB'nin su zammını gölgelediler

CHP yanlısı haberleriyle bilinen, maddi kaynak aktaran partilileri para karşılığı parlatan foncu Cumhuriyet aldığı paraların hakkını veriyor. Buna en güzel örnek bu sabah çıkan gazetenin iki haberi oldu. Cumhuriyet'in iki haberi ele alış şekli, taraftarlığının en net göstergesi oldu.





OLMAYAN ZAMMA MANŞET OLAN ZAMMA PERDELEME

Cumhuriyet, bugün 1. sayfasında 'elektrikte yüzde 20 zam gündemde' başlıklı bir haberle çıktı. Cumhuriyet'in 'sektör uzmanlarına' dayandırdığı haberinde Ekim ayında elektriğe zam geleceği iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama olmayan, yapılacağı konusunda bir işaret bulunmayan zam, varsayım üzerinden gerçekmiş gibi manşete taşınarak algı yapıldı.



ZAM İBB'NİN OLUNCA PERDELEDİLER

Öte yandan İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. Vaysarım üzerinden sözde zammı 1. sayfada manşetine taşıyan Cumhuriyet, gerçek zammı ise perdelemek istedi. Cumhuriyet, söz konusu zam haberi İBB'ye ait olunca, haberi 4. sayfadan görülmeyecek şekilde vermeyi tercih etti.


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