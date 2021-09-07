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CHP'li Bülent Oğuz'dan görülmemiş pişkinlik: Tacize 'basit' dedi

CHP'li Bülent Oğuz'dan görülmemiş pişkinlik: Tacize 'basit' dedi

Taciz ve tecavüz skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'de her gün yeni bir skandal deşifre oluyor. Partide çalışan çaycı kadına yönelik taciziyle ilgili skandal bir savunmaya imza atan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz “Basit denilecek konuşmanın dışında hiçbir eylemim olmadı” dedi.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 09:13
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 09:21
CHP'li Bülent Oğuz'dan görülmemiş pişkinlik: Tacize 'basit' dedi

Taciz ve tecavüz skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'de her gün yeni bir skandal deşifre oluyor. Partide çalışan çaycı kadına yönelik taciziyle ilgili skandal bir savunmaya imza atan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz “Basit denilecek konuşmanın dışında hiçbir eylemim olmadı” dedi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti il binasında çalışan temizlik ve çay işlerine bakan görevli kadını taciz ettiğine dair ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Skandal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadına yönelik taciz konuşmalarının ses kaydının internette yayınlanmasıyla patlak vermişti.

'ORADA SANA TECAVÜZ EDERLER'

Kayıtlarda kadına 'Benimle birlikte ol' diyen Oğuz, kadının 'Ben ekmeğimin peşindeyim' sözlerine rağmen tacizini 'Çok hoşuma gidiyorsun' diyerek sürdürüyor.

Çaycı kadın ise, 'Bana, 'Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' diyenler oldu. Adınız çıkmış 9'a' şeklinde yanıtını veriyor. Yaklaşık bir yıl önce yaşandığı belirtilen taciz olayından sonra çaycı kadın işten ayrılırken, olayın partide duyulmasının ardından ise yaklaşık 2 ay önce Oğuz'un CHP Genel Merkezi'ne istifasını sunduğu belirtildi.

Bu arada taciz olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, tacize uğrayan kadının şikayetiyle ilgili soruşturmada Oğuz'a taciz davası açılması halinde kadının yanında yer alacak. CHP'li Bülent Oğuz'un kendisine yönelik taciz suçlamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar 'pes artık' dedirtti.

BASİT KONUŞMAYMIŞ

Sabah'ın haberine göre, taciz konuşmalarını itiraf eden Oğuz, kadınla arasındaki diyaloğun 'basit konuşma' olduğunu belirterek, 'Bu olaylar, 1 yıl önce malum kişi ile basit denilecek konuşmanın dışında başka hiçbir şey olmamıştır. Benden para talebinde bulunan kişiler, bunu kabul etmemem halinde para karşılığında satacaklarını söyleyip, beni tehdit ettiler.

Söz konusu konuşmanın dışında hiçbir eylemim ve hareketim olmadı. Malum şahsın, beni tuzağa düşürmek için önceden ses kaydını benden habersiz açtığını ve kayıt yaptığını öğrenir öğrenmez konuyu yargıya taşıdım' ifadelerini kullandı.


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