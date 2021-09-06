Kritik Kabine Toplantısı başladı!

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.



MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR



Gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilirken 6 Eylül Pazartesi bugün aynı zamanda okullar açıldı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitim başladı. Kritik toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin üzerinde durulacağı da öngörülüyor. İşte Kabine Toplantısında ele alınacak konular...



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.



SAĞLIK BAKANI DA SUNUM YAPACAK



Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.



AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ



Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.



Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.