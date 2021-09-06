CHP Erzurum İl Başkanı hakkında flaş karar!

CHP'nin ilçe teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi.



Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ses kayıtları ortaya çıktı.



SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ortaya çıkması, birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.



Ses kaydında Bülent Oğuz'un çaycı kadının itirazlarına rağmen tacizlerine devam ettiği görüldü.



'ORADA SANA TECAVÜZ EDERLER'



Mağdur kadının, 'Bana sen orada çalışıyorsan, orada sana tecavüz ederler, bilmem ne yaparlar diye çok şey söylendi.' sözleri dikkat çekti.



CHP Erzurum İl Başkanı taciz suçlamasıyla görevden alındı



GENEL MERKEZ GÖREVİNE SON VERDİ



Ortaya çıkan ses kaydının ardından CHP Genel Merkezi olaya daha fazla sessiz kalamadı.



CHP Genel Merkezi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un görevine son verdi.



SORUŞTURMA AÇILDI



CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

