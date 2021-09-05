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Yargıtay'dan emsal karar! Estetik boşanma sebebi...

Yargıtay'dan emsal karar! Estetik boşanma sebebi...

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, erkeğin ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken kadının, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatı olmasını boşanma sebebi saydı.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:16
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:25
Yargıtay'dan emsal karar! Estetik boşanma sebebi...

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kadın, kendisine baskı uyguladığını öne sürdüğü kocasından bin TL nafaka ile 300 bin TL maddi manevi tazminat talep etti.

Davalı-karşı davacı erkek ise eşinin evi terk ettiğine, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde eşinin estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığına dikkat çekti.

Tarafları dinleyen mahkeme; tarafların boşanmaya sebep olaylarda ortak kusurlu olmaları nedeniyle her iki davanın kabulü ile boşanmalarına, tarafların tazminat taleplerinin ve davacı-birleşen davalı kadının nafaka taleplerinin reddine, erkek lehine nafaka ödenmesine hükmetti.

Kararı kadın temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikteki bir karara imza atan Yargıtay, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu.


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