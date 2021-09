Yapımında yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı! Salarha Tüneli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Rize'mizin hem şehir içi hem dağın ardı ile önü arasında ulaşımı temin edecek yaklaşık 3 km uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacaktır. Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecektir.



KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ



Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanları baştan sona yeniliyoruz. Aradan geçen 70 yılın ardından hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bölgede bulunan 118 dükkanı, 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyeri ve ticaret merkezleri inşa ediyoruz. 308 milyon lira yatırım bedeli olan proje ile 455 araçlık otopark kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.





AFETLER SONRASI YARALAR SARILIYOR

Deprem, sel ve toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir. Enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla yapıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılayıp yıkılan yerleri yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde yaraları sarıyoruz. Yakında yeniden gelip çalışmaları yerinde göreceğim.



Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak kolları sıvadık. 378 afet konutu, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de önemli kararlar aldık. Turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak için çeşitli atılımlar yapıyoruz.



TOKİ PROJELERİ

18 hektarlık alanda 1252 konut inşa edecek bir projeyi başlatıyoruz, yakında ihalesine çıkılacak.



Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edecek. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin konut kampanyalarından Rize'ye düşen paylarla ilgili çalışmalar sürüyor.



TOKİ vasıtasıyla 2797 konutu Rize'de tamamladık. Millet Bahçeleri projelerimizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Şehrimizin en önemli sembollerinden olan Ayder Yayla'sında yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atıksu, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yolları yenileniyor. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi Rize bıraktı. Biz de evlat ve torunlarımıza çok daha güzel, estetik bir Rize bırakmakta kararlıyız.



Çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak bunu başaracağız. Hem toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, denizimize, insanımıza sahip çıkacağız. Rant hırsı ve bencilliğin yaşanmasına buralarda asla müsaade etmeyeceğiz.



Rize'nin bir evladı olarak sahip olduğum imkanları sonuna kadar kullanmayı boynumun borcu görüyorum.



CHP'YE HİZMET DERSİ! TEK TEK SAYDI

Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açıklarında '19 yılda siz ne yaptınız ki?' diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz dimi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi, ne anne babası ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Şu Karadeniz'de Samsun'dan Artvin'e kadar hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? Bugün de yine bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin açılışını yaptık, bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz.



Var mıydı böyle tünel ve viyadüklerimiz? Buyrun şimdi bunları açıyoruz. Ben bu Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olan belki eski Türkiye'yi hatırlayamayabilir ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. Fitneyi, fesatı, kötü niyeti elbette biliyoruz.



Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin şöyle bir özetini paylaşmak istiyorum. Eğitimde derslik sayısını 343 binden 600 binin üzerine çıkardık. Dün İstanbul'da 20 bin öğretmenin atamasını yaptık, 713 bin öğretmeni göreve başlattık. Üniversite öğrencisi sayısını 1.5 milyondan 8 milyona yükselttik. Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine yükselttik. Hizmete aldığımız 17 şehir hastanesiyle sağlıktaki hizmet kalitesini artırdık.



Son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Adalette 9349 olan hakim-savcı sayısı 21 bin 904'ü buldu.



Terör koridorunu yıktık attık. Ulaştırmada 6101 km'den devraldığımız bölünmüş yolu 28 bin 284 kilometreye, 1714' km'den devraldığımız otoyolu 3532 kilometre çıkardık. Tünel sayısı 83'ten 447'ye çıktı.



Rize'nin Artvin'le birlikte havalimanını yapıyor muyuz? Yıl sonuna kadar bitecek.



Denizcilikte tersane sayımız 37'den 84'de çıktı. İletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3000 olan genişbant abone sayısı 84 milyona çıktı.



TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.