USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Siyaset
Vatandaştan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'a tepki: Alkolden ayakta duramıyorsun

Vatandaştan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'a tepki: Alkolden ayakta duramıyorsun

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta belediye yetkilileri bir türlü açılışına müsaade etmediği Van Kültür Evi'nin kapısına mühür vurdu.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 16:12
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 16:14
Vatandaştan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'a tepki: Alkolden ayakta duramıyorsun

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta belediye yetkilileri bir türlü açılışına müsaade etmediği Van Kültür Evi'nin kapısına mühür vurdu.

Yaşanan hukuk dışı durum sonrasında sessiz kalmayan STK yetkilileri kültür evinin girişine pankart asarak tepkisini ortaya koydu.

Pankartı kaldırmak için yola çıkan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'ın aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlerden kaçmadı.

Öte yandan Kültür evlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gerekli izninin olduğu ve Yapı Kayıt Belgesi'ne de sahip olduğu öğrenildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı