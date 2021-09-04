Vatandaştan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'a tepki: Alkolden ayakta duramıyorsun

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta belediye yetkilileri bir türlü açılışına müsaade etmediği Van Kültür Evi'nin kapısına mühür vurdu.



Yaşanan hukuk dışı durum sonrasında sessiz kalmayan STK yetkilileri kültür evinin girişine pankart asarak tepkisini ortaya koydu.



Pankartı kaldırmak için yola çıkan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'ın aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlerden kaçmadı.



Öte yandan Kültür evlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gerekli izninin olduğu ve Yapı Kayıt Belgesi'ne de sahip olduğu öğrenildi.