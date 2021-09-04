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Terör örgütü PKK bozguna uğradı! Etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü PKK bozguna uğradı! Etkisiz hale getirildiler

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:52
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:53
Terör örgütü PKK bozguna uğradı! Etkisiz hale getirildiler



MSB'nin açıklaması şöyle: Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.

Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!


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