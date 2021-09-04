İzmir'de CHP'ye büyük şok! Partililer ortadan ikiye bölündü: Cumhur İttifakı'na destek verdiler...





İzmir'in ilçelerinden Gaziemir'de Yeşil Mahalle 1279 ada 6 parselde bulunan, toplam 294 metrekare olan arazinin belediyeye ait olan 108 metrekaresinin satışına ilişkin önerge CHP'li meclis üyeleri arasında derin çatlak yarattı.



Geçtiğimiz günlerde arsa sahibi, belediyeye ait olan hisseyi de almak için başvuruda bulunmuştu. Arazinin satılmayıp, kat karşılığı olarak işlem görmesi halinde belediyeye 55 metrekare 1 artı 1 daire verileceği belirtilirken, arsa sahibinin satış talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmişti. Bayındırlık ve İmar Komisyonu, arsanın kat karşılığı olarak kullanılması yönünde karar verirken, Plan Bütçe komisyonundan ise satış kararı çıkmıştı.



"ÖZKAN, KARAR DEFTERİNE YAZILMASINI ENGELLEDİ"



Edinilen bilgiye göre 2 komisyonun farklı karar verdiği dosya, meclis öncesi CHP grup toplantısında gündeme geldi. İlçe Başkanı Kasım Özkan, arazinin akıbetini oylamaya sundu. Oylama sonucunda CHP'li 9 meclis üyesi "Satılsın" yönünde oy kullanırken, 8 meclis üyesi ise "Kat karşılığı kullanılsın" doğrultusunda oy verdi. İddialara göre, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan 9 oyla satılması yönünde karar aldığını tutanaklara işlettirmedi. Özkan'ın, "Konu, imar konusu olduğu için, imar konusunda grup kararı alınamaz. Bu sebeple tutanağa yazılamaz" dediği ifade edildi. Öte yandan arazinin satılmaması yönünde oy kullananlardan birinin de İlçe Başkanı Kasım Özkan olduğu belirtildi.



AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE HAREKET ETTİLER



Meclis gündemine gelen konuya ilişkin, 9 CHP'li meclis üyesi, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleriyle birlikte "Satılmasın" oyu kullandı. 13'e 10 oyla, arazinin kat karşılığı olarak kullanılmasına karar verildi.



GRUP KARARI ALINMADI



Öte yandan bazı partililer grup toplantısında yapılan oylamanın karar defterine yazılmamasının hukuka aykırı olduğunu, söz konusu gündem maddesinin imar plan tadilatı değil, satış konusu olduğunu savundu. Konuyla ilgili CHP İzmir İl yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.