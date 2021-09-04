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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Danıştay şoku: 124 kişiye soruşturma izni

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Danıştay şoku: 124 kişiye soruşturma izni

Danıştay 1. Dairesi, İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON A.Ş'ya ait asfalt plenti tesisinin imar ve çevre mevzuatına aykırı olarak çevre izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın geçici faaliyet belgesine istinaden usulsüz olarak çalıştırılmasına göz yumdukları iddiası ile yürütülen ön inceleme sonucu İçişleri Bakanlığının 23 Temmuz 2019 tarihinde verdiği soruşturmaya yer yoktur kararını bozdu. Danıştay, haklarında ön inceleme yapılan 141 kişiden 124 hakkında soruşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. Ardından da dosyayı gereğinin yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığa gönderdi. Danıştay’ın bu kararı ile çoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde halen bürokrat olarak görev yapmakta olan 124 kişi hakkında yargılamanın da önü açılmış oldu.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 13:03
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 13:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Danıştay şoku: 124 kişiye soruşturma izni

Temiz İzmir Derneği geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi vererek İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş'ya ait asfalt plenti tesisinin imar ve çevre mevzuatına aykırı olarak çevre izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın geçici faaliyet belgesine istinaden usulsüz olarak çalıştırıldığını iddia etti. Ardından sorumluların tespit edilip haklarında soruşturma açılmasını talep etti. İçişleri Bakanlığ iddiaları araştırması için izmir'e mülkiye müfettişi gönderdi. Müfettişlerin yaptıkları ön inceleme sonucu hazırladıkları rapor doğrultusunda İçişleri Bakanlığı içlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Aziz Kocaoğlu, Yüksel Çakmur, mevcut genel sekreter Bğra Gökçe, eski genel sekreterler Hasan Fehmi Mani, Ersu Hızır, Pervin Şenel Genç, Raif Canbek, İrfan Akça ve Cumhur Utkan'ın da bulunduğu toplam 141 kişi hakkında 'soruşturmaya yer yoktur'kararı verdi. bunun üzerine Temiz İzmir Derneği karara itiraz etti.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Derneğin yaptığı itirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın 23 Ağustos 2019 tarihinde verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını bozdu. Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda içlerinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu, Yüksel Çakmur, mevcut genel sekreter Buğra Gökçe, eski genel sekreterler Pervin Şenel Genç, Raif Canbek, İrfan Akça'nın da bulunduğu 17 kişi hariç geriye kalan 124 kişi hakkında verilen soruşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. Ardından da dosyayı gereğinin yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Danıştay'ın bozma kararı Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğünde görev yapmakta olan çoğu bürokrat 124 kişi de büyük şok etkisi yarattı. Savcılığın yürüteceği soruşturma doğrultusunda önümüzdeki günlerde soruşturma izni verilen 124 kişi hakkında iddianame hazırlanacak. Ardından yargılama süreci başlayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Danıştay 1. Dairesinin bozma kararının ardından dosya tekrar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlatacak. Ardından da iddianame hazırlayacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde haklarında soruşturmaya yer yoktur kararı kaldırılan çoğu bürokrat ve eski yönetim kurulu üyesi 124 kişi hakkında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca dava açılacak.


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