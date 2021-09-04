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Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Şanlıurfa’da evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13) babası Ahmet Mohammad Dwla tutuklandı, kız kardeşi Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:14
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:37
Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Olay, önceki gün Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan baba Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi.

KIZININ ÜZERİNE TİNER DÖKÜP YAKTIKTAN SONRA KAÇTI!

Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı.

YANAN KIZ ÖLMEDEN ÖNCE BABASI VE KIZ KARDEŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.


Ölen kızın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

Morga kaldırılan Amara Dwla'nın cenazesinin 3 günlük defin sürecinde yakınları gelmezse kimsesizler mezarına defnedileceği bildirildi.


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