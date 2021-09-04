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Siyaset
CHP’li Engin Özkoç'la ilgili bomba iddia! Firari FETÖ imamı Mahmut Yeter’den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu’na iletti

CHP’li Engin Özkoç'la ilgili bomba iddia! Firari FETÖ imamı Mahmut Yeter’den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu’na iletti

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP; FETÖ'nün eli, kolu, kalbi olmuş durumda! Son olarak partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılara göreve iade sözü vermişti. CHP’li Engin Özkoç’un, firari FETÖ imamı Mahmut Yeter’den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu’na ilettiği, CHP’nin dillendirmeye başladığı KHK gündeminin bu şekilde başladığı iddia edildi.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:18
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:18
CHP’li Engin Özkoç'la ilgili bomba iddia! Firari FETÖ imamı Mahmut Yeter’den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu’na iletti

FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP'li Engin Özkoç ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un firari FETÖ imamı ile görüştüğü iddia edildi. Avukat Burak Bekiroğlu, "Engin Özkoç'a soruyorum: Yakın zamanda firari FETÖ imamı Mahmut Yeter ile görüştün mü, görüşmedin mi? Kılıçdaroğlu'nun KHK çıkışının,bu görüşmeden sonra olduğu doğru mu, değil mi?" sorularını yöneltti.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN FETÖ İLE GÖRÜŞME

Özkoç'un 2023 seçimleri için FETÖ üyeleri ile görüşmeler yaptığını belirten Bekiroğlu, Özkoç'a sorularını "Bu görüşmede, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için bazı isimler gündeme geldi mi, gelmedi mi? Bu isimlerden biriyle Ankara'da görüştünüz mü, görüşmediniz mi" diye sürdürdü. Özkoç-Yeter temasının facetime üzerinden gerçekleştiğini öne süren Bekiroğlu, Özkoç'un ABD ziyaretinde FETÖ'nün organize ettiği bir geceye katılıp ABD imamı ve Fetullah Gülen'in veliahtı İsmail Büyükçelebi ile görüşüp görüşmediğini de sordu.

ÖZKOÇ: KÜLLİYEN YALAN

Bekiroğlu'nun iddiaları hakkında konuşan Özkoç, "İspata dayalı olması lazım, delili olması lazım. Böyle bir görüşme yok. Böyle bir iddiaya karşı söyleyeceğim tek şey, külliyen yalan" dedi.

FETÖ İLE ABD'YE GİTTİ

EngiN Özkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA İADE SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için yeni açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. " açıklaması yapmıştı.


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