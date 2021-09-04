USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan: Havalimanını yıl sonuna kadar tamamlayacağız

Başkan Erdoğan: Havalimanını yıl sonuna kadar tamamlayacağız

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:22
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:46
Başkan Erdoğan: Havalimanını yıl sonuna kadar tamamlayacağız

Başkan Erdoğan, Rize'de 'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Fakültemizin Rize'mize kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Rize'mizin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Sel felaketlerindeki zararların telafisi için tüm kurumlarımız ve hayırseverlerimiz seferber oldular. Yıkılan yapıların yerine yapılacak olan 378 konut, 10 dükkan veçay alım merkezi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı kentimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Havalimanımızdan üniversitemiz azami 30 dakika. Bu da öğrencilerimizin daha çok üniversitemizi tercih etmesini sağlayacaktır.

15 yıl önce kurulan üniversitemizin geldiği nokta iftihar vesilesidir. Üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Rize artık dereleri, yaylaları, çayının yanında üniversitesi ile de önemli bir marka haline gelecektir. Bunu siz ve hocalarımız başaracak. Rize'den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı