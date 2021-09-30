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Bursa'da 'kendini arayan adam' dünya gündeminde

Bursa'da 'kendini arayan adam' dünya gündeminde

İnegöl'de, kendisini arayan ekiplerin arasına girip kendisi için yapılan arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünya gündeminde de konu oldu.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:38
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:08
Bursa'da 'kendini arayan adam' dünya gündeminde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşları ile alkol aldıktan sora ormanlık alana giden Beyhan Mutlu, bir süre ortalarda gözükmeyince durum ekiplere bildirildi.

Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin katılımı ile başlayan arama çalışmalarında sıra dışı bir olay yaşandı.

DÜNYA GÜNDEMİNDE GENİŞ YANKI BULDU
Ekiplerin adını seslenmesi üzerinde Beyhan Mutlu'nun, vatandaşların arasında arama çalışmalarına katıldığı anlaşıldı.

Kimi aradığını bilmeden arama çalışmalarına katılan Mutlu, aranan kişinin kendisini olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşandı.

Olay, dünya gündeminde de geniş yankı buldu.



'KAYIP ADAM, KENDİSİNİ ARAYAN ARAMA EKİBİNE KATILDI'
Beyhan Mutlu, uluslararası gazetelerin manşetlerine konu oldu.

İngiliz basınında SkyNews haberi, 'Kayıp adam, kendisini arayan arama ekibine katıldı' başlığıyla paylaştı.

Haberde, 'Bir ormanda sarhoşken arkadaşlarının yanından ayrılıp kaybolduğu bildirilen Beyhan Mutlu, daha sonra kendisini araması için yetkililere yardım edenlere katıldı.' ifadelerine yer verdi.



'AKILLARA DURGUNLUK VEREN HABER'
ABD basınından New York Post ise, 'Akıllara durgunluk veren yeni bir habere göre, bir ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, arama operasyonuna kendisi katıldı.' ifadelerini kullandı.

Fox News de, 'Kayıp adam kendini arama çalışmalarına katıldı' başlığı atarken, METRO gazetesi 'Kayıp adam kendini bulmak için aramalara katıldı.' şeklinde haberi verdi.


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