Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları linki

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması gerçekleştirildi. Öğretmen atamalarının 3 Eylül tarihinde canlı yayında yapılması üzerine ‘Öğretmen atama tercih sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama töreninde ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuçları açıkladı. Peki, Öğretmen atama tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte E-devlet öğretmen atama sonucu sorgulama…





ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI LİNKİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞLARKEN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?



Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül'de canlı yayında açıklandı. Ancak sonuçlar henüz e-Devlet ve MEB sitesine yansıtılmadı. Açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. Peki,KPSS sınavına giren ve sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adayların 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamaları gerçekleştirildi. 20.000 öğretmenin atamasının gerçekleştirildiği canlı yayının ardından? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre aşağıda yer alan link üzerinden sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına ulaşabilirsiniz.En çok atama yapılan alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu. Peki,Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmazsa verilen süre içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşan öğretmenlerin atamaları iptal edilecektir. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuru gerçekleştiremeyecek.