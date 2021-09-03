Pencşir Taliban kontrolüne girdi

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.



KONTROL ELE GEÇİRİLDİ



Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.



TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR



Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.