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Pencşir Taliban kontrolüne girdi

Pencşir Taliban kontrolüne girdi

Afganistan'da Taliban kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir Taliban kontrolüne geçti

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 19:53
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 20:32
Pencşir Taliban kontrolüne girdi

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR

Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.


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